Detenidos padre e hijo por llevar más de un kilo de cocaína en su coche

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo hace unos días a dos hombres, padre e hijo, por llevar en su coche más de un kilogramo de cocaína, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar el domingo sobre las 12:30 horas en la calle Capitán Blanco Argigay, en el madrileño distrito de Tetuán. Un patrulla que iba por la zona vio un vehículo que daba bandazos y circulaba por los dos carriles de esa calle. Entonces, dieron las señales y pidieron al conductor que se detuviera.

El conductor era un joven de 28 años y el copiloto su padre, de 45. Ambos no dieron una respuesta coherente a su mal manejo del vehículo y además estaban muy nervioso. Entonces, no les cachearon pero no encontraron nada.

A continuación, con ayuda de los perros guía, localizaron debajo del asiento del piloto un paquete oscuro, que resultó ser cocaína, concretamente, 1.100 gramos. Los presentes señalaron que se lo había dado una persona para entregárselo a otra. Ambos fueron arrestados por un delito contra la salud pública.