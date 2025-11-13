Diana Navarro encenderá la Navidad en intu Xanadú el 21 de noviembre con un concierto gratuito

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Diana Navarro será la encargada de dar la bienvenida a la Navidad en el centro comercial intu Xanadú el viernes 21 de noviembre en un evento que incluirá actuaciones musicales, actividades familiares y el tradicional encendido de luces navideñas.

La intérprete malagueña actuará de forma gratuita en el escenario de Ágora, a partir de las 18.30 horas, acompañada por la intu Xanadú Quartet y con Zapata Tenor como maestro de ceremonias, ha informado la dirección del centro en un comunicado.

Navarro interpretará algunos de sus temas más conocidos, como 'Brillará', 'Tengo una corazonada' o 'Burrito sabanero'. Los más pequeños, por su parte, podrán disfrutar de las canciones de Cantajuego y de la llegada de Papá Noel, que se deslizará por la pista de nieve Snozone antes de participar en la cuenta atrás del encendido oficial.

Durante la campaña navideña, intu Xanadú colaborará con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para sensibilizar sobre la discapacidad auditiva. Además, se inaugurará El Laberinto del Bosque Mágico, un recorrido interactivo que llevará a los visitantes hasta la casa de Papá Noel, accesible para niños con prótesis auditivas.

El centro estrenará también la instalación inmersiva 'Pinelight Tales', compuesta por más de 100.000 luces LED, que transformará sus espacios en un entorno mágico inspirado en un bosque de fantasía y abierto durante toda la temporada navideña.