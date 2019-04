Díaz Ayuso asegura que "cuando sea presidenta" no pondrá en la fachada de Sol "facturas de Venezuela de Podemos"

Publicado 08/04/2019 15:18:01 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "cuando sea presidenta" no pondrá en la fachada de la Puerta del Sol "facturas de Venezuela de Podemos", como ha sucedido con la proyección este domingo de los papeles de su extesorero Luis Bárcenas en una fachada de la Plaza Mayor.

"Es una barbaridad que demuestra la utilización del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos y Carmena, de los servicios públicos, de las fachadas de los edificios y del espacio público de todos los ciudadanos para sus intereses electoralistas y para intentar atacar a otros partidos políticos", ha criticado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras la visita al Centro Integrado de Formación Profesional

'Profesor Raúl Vázquez'.

Asimismo, ha asegurado que "cuando sea presidenta" las "facturas de Venezuela de Podemos" no las va a poner "en la fachada de Sol". "Esas cosas no las haré, como tampoco lo que hizo Carmena estas Navidades vetar de manera ideológica una campaña de Metro. El PP no hace esas cosas, y lo vamos a llevar a la Junta Electoral y donde sea preciso esta denuncia que ningún ciudadano debería permitir", ha sostenido.

A su juicio, Madrid "no es Cataluña" y el ambiente "irrespirable de utilización de los servicios públicos y del espacio público de todos en detrimento de una ideología, en Madrid no se va a consentir". "En Cataluña se empezó por una pancarta, por un lazo amarillo y cuando nos hemos dado cuenta han colmado las playas de cruces amarillas y las calles de lazos amarillos y xenófobos que imponen ideológicamente un camino", ha concluido.