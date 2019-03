Díaz Ayuso tacha de "cutre" y "triste" la gestión de PSOE y Podemos en los municipios donde gobiernan

Publicado 12/03/2019 10:18:29 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata de este partido a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "cutre" y "triste" la gestión tanto del PSOE como de Podemos en aquellos municipios en los que gobiernan.

"Municipio donde gobierna la izquierda, sea PSOE o sea Podemos, la gestión es cutre, cutre. En cada municipio donde gobierna la izquierda está todo más sucio, más abandonado, hay adoquines por los suelos, baches, está todo tirado... la gestión de la cultura es triste, no se da una sola noticia en positivo", ha expresado ante los medios de comunicación durante su visita a Campamento por la presentación del soterramiento de la A5 de la mano del candidato 'popular' a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida.

Y es que, Díaz Ayuso considera que con la gestión de Carmena (alcaldesa de Madrid) al frente de la capital "no ha vuelto a ser referente internacional por absolutamente nada". "Es una gestión que ya he llegado a pensar que no es personal. Es decir, lo que tiene Manuela Carmena y Podemos con los madrileños no es personal, no es porque sean madrileños, es porque ellos son así", ha lanzado.

Por ello ha alabado la propuesta de Almeida para soterrar la A-5, una propuesta "pensada no solo para los vecinos de esta zona sino para ciudadanos de otros municipios de la Comunidad que quieren entrar en su capital, y hacerlo como ellos decidan".

En esta línea, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el PP "siempre busca alternativas, apuesta por obras de calidad, soterramiento, parkings disuasorios", algo que esta formación ha hecho "en la Comunidad de Madrid".

Además, se ha comprometido a acompañar a Almeida, "futuro alcalde de Madrid" al "apagado" de los semáforos de la A5 cuando el portavoz del Grupo Municipal del PP llegue a la Alcaldía "para que los madrileños no esperen más y dejen de estar afectados por esto y ver cómo se empiezan a ver obras, soterramientos, zonas verdes y toda aquella gestión que caracteriza al PP".