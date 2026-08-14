Donny's Black Shoes actuará el 25 de agosto en Veranos de la Villa con su mezcla de funk y R&B

El pianista Daniel ‘Donny’ López, ensayando su espectáculo 'Donnys Black Shoes' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto musical 'Donny's Black Shoes', liderado por el pianista, arreglista, compositor y productor madrileño Daniel 'Donny' López, actuará el próximo 25 de agosto en el Instituto San Isidro, dentro de la programación de Veranos de la Villa con una propuesta que combina el groove y los arreglos inspirados en el funk de las décadas de los 70 y 80 con los sonidos más actuales del R&B.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido este viernes a "un pequeño aperitivo" en forma de ensayo. La formación está integrada por jóvenes músicos y los cantantes Astrid Jones, Xiluba Thomas y Amos Obasohan, ha trasladado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La propuesta de 'Donny's Black Shoes' bebe de diferentes géneros de la música negra, como el jazz, el soul y el R&B, además de incorporar influencias de los ritmos latinos. La formación recreará la esencia de estos estilos mediante una puesta en escena marcada por una contundente base rítmica, metales, percusión, guitarra y voces, junto a los pianos y teclados de Donny.

Durante la visita, Rivera de la Cruz ha destacado que 'Donny's Black Shoes' es "un magnífico ejemplo del talento joven" madrileño. "Veranos de la Villa es también un espacio para descubrir y apoyar a una nueva generación de creadores que está desarrollando propuestas propias y de enorme calidad", ha señalado la delegada.

Daniel 'Donny' López irrumpió en la escena musical con tan solo 15 años al frente de su grupo Rice and Groove. En 2021 fue reconocido con el Premio Enlace Funk al Mejor Nuevo Grupo y actualmente, con 25 años, llega a Veranos de la Villa con una propuesta enérgica concebida para compartir y disfrutar tanto sobre el escenario como entre el público.

"Es el artista más joven que va a actuar en Veranos de la Villa, 25 años, y aunque ya lleva una carrera larga y además efectivamente es madrileño", ha indicado Rivera de la Cruz.