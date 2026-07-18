Dos heridos, uno de ellos grave, tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que viajaban en la M-21

Accidente de tráfico en la la M-21. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, uno de ellas de gravedad, tras la salida de la vía y vuelco del turismo en el que viajaban en el kilómetro 2 de la M-21, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en la mañana de este sábado. El vehículo ha salido de la calzada, quedando colisionado contra el pilar de la soportería de la autopista.

Bomberos Madrid y de la Comunidad han rescatado al conductor, que había quedado atrapado por la deformación del coche. Sanitarios del Samur Protección-Civil lo han estabilizado y lo han trasladado grave al hospital, mientras que el otro ha resultado herido de forma leve.