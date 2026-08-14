El eclipse causó un total de 340 atenciones sanitarias en la Comunidad de Madrid por molestias oculares y mareos

Una persona observa con las gafas homologadas el eclipse solar total de 2026. - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han registrado un total de 340 atenciones hasta las 9 horas de este viernes derivadas del eclipse solar, principalmente por mareos y problemas oculares.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, la mayor parte de los pacientes atendidos han acudido a hospitales, donde se han contabilizado hasta 233 asistencias. Por su parte, los centros de Atención Primaria han gestionado 89 consultas y el Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) ha prestado atención a 18 personas por esta misma causa.

Entre los motivos principales predominan los cuadros de mareo, molestias generales y diversos problemas oculares surgidos a raíz de la observación del fenómeno astronómico, así como la resolución de dudas sanitarias.