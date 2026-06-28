Ecologistas piden paralizar el parque de olas del Metropolitano porque perderá por evaporación más agua de la que guarda

Proyecto del parque de olas en las inmediaciones del estadio Metropolitano - PLATAFORMA ECOLOGISTA MADRILEÑA

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha reclamado la paralización del complejo Gemswell Surf Madrid, el parque de olas artificiales que se construye junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, al advertir de que la instalación perderá cada año por evaporación más agua potable de la que albergará su propia laguna artificial y al denunciar que el proyecto carece de la preceptiva evaluación ambiental estratégica.

El colectivo se argumenta en un cálculo realizado a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para calcular que la lámina de agua del complejo --con una capacidad de 30.000 metros cúbicos (m3)-- registrará pérdidas anuales por evaporación de 32.000 m3, un 7% más del volumen total de la piscina.

Así lo han trasladado las organizaciones de la plataforma --ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura-- en un comunicado en el que hablan del consumo por purgas del sistema de filtrado, la limpieza de la playa artificial y de las instalaciones, así como de las pérdidas de la generación de olas.

En conjunto, estiman que el consumo anual real del complejo acuático oscilará entre 38.000 y 42.000 metros3 de agua potable, una cantidad equivalente, según sus cálculos, al consumo doméstico de más de 800 personas.

La plataforma subraya que la normativa vigente no permite emplear agua regenerada para este tipo de instalaciones recreativas, por lo que toda el agua de reposición procederá de la red de abastecimiento de Canal de Isabel II.

Los colectivos ecologistas también cuestionan la situación urbanística del proyecto al recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en noviembre de 2025 el Plan Especial que daba cobertura a la actuación al entender que debía haberse sometido a una evaluación ambiental estratégica, trámite que, según sostienen, nunca se realizó.

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

A pesar de esa sentencia, recurrida por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo, las obras continúan ejecutándose, una circunstancia que, a juicio de la plataforma, mantiene el proyecto en una situación de "inseguridad jurídica".

Asimismo, critican que la infraestructura haya recibido 15,7 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómico, financiado con fondos europeos y destinado a proyectos de turismo sostenible, al considerar que el dinero público debería haberse destinado a iniciativas con un mayor beneficio ambiental.

Por todo ello, la Plataforma Ecologista Madrileña considera que Gemswell Surf Madrid es un proyecto "insostenible" y reclama su paralización, al entender que su elevado consumo de agua, la ausencia de evaluación ambiental y la financiación con fondos europeos plantean dudas sobre su legalidad e idoneidad.