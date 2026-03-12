La economía madrileña creció un 3% en 2025, dos décimas por encima de la media nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que la economía regional creció un 3% en 2025, dos décimas por encima de la media en España, mientras que el PIB autonómico llegó a 336.489 millones de euros.

Ayuso ha adelantado estos datos en el III Foro Económico de El Liberal, organizado por el diario digital The Objective en la Fundación Ortega-Marañón de la capital, donde ha dado a conocer los datos de la Contabilidad Regional, que cerraron el pasado ejercicio de nuevo como "la primera del país" con una aportación del 19,8% al total nacional.

Así, ha detallado que el consumo aumentó un 3,1% en este periodo, con un avance del 3,3% en los hogares, mientras que la inversión se incrementó un 6,3%, con un 6% en vivienda y 6,3% en la no residencial. Además, el buen comportamiento de la demanda interna, con un alza del 3,9%, ha sido el principal motor de este crecimiento, han informado desde el Gobierno regional.

Además, ha reivindicado el modelo de gestión que ha convertido a Madrid en el líder económico de España, "basado en la libertad, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y una fiscalidad incentivadora con los impuestos más bajos y sin tributos propios".

Díaz Ayuso ha recordado que la región cuenta con un PIB per cápita de 44.749 euros, un 37,1% superior a la media española, y que la inversión extranjera se ha incrementado un 76,5% desde 2019, lo que refleja la confianza de los inversores internacionales en la Comunidad de Madrid.

A estas cifras, se suman las rebajas fiscales aprobadas desde 2019 con otras tres pendientes de convalidación, entre las que destaca una nueva rebaja de medio punto en el IRPF; la eliminación de trabas burocráticas con iniciativas como la Ley de Mercado Abierto, o la apuesta por la innovación, siendo Madrid la primera región española en I+D y la segunda de la UE en empleo de alta tecnología, con más de 304.000 profesionales de este sector.

Asimismo, se crearon en 2025 más de 108.000 nuevos puestos de trabajo, superando por primera vez en afiliados a la Seguridad Social a Cataluña pese a tener un millón menos de habitantes, y alcanzando la cifra récord de 28.348 nuevas empresas creadas.