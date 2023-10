Educación trabaja en un sistema "más sencillo" para familias y centros de becas comedor que evite problemas en el futuro

La Administración pide a los centros que dispongan del remanente de gestión para asumir el coste en tanto se resuelve la tramitación



MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid trabaja en el diseño de un nuevo sistema "mucho más sencillo" para familias y centros escolares que evite que se repitan circunstancias como las ocurridas este curso con la tramitación de las becas comedor.

"Estamos ya diseñando un nuevo sistema que sea mucho más sencillo para las familias y para los centros, para que una circunstancia así no se produzca de nuevo", ha indicado el consejero, Emilio Viciana, instantes antes de participar este martes en la inauguración del nuevo curso en el Real Conservatorio de Danza Mariemma.

Viciana ha destacado el trabajo de su departamento para que este sistema de becas comedor "que ya se viene utilizando en todos los distintos tipos de beca que da la Comunidad de Madrid desde el ámbito de la Consejería de Educación" no vuelva a padecer de incidencias como las ocurridas este curso por la transición de los precios reducidos al nuevo modelo de beca comedor. "Lo que queremos es que esto no vuelva a suceder", ha insistido.

El responsable de Educación ha confirmado que en el día de ayer la Consejería envió a los centros, a través de las direcciones de área territorial, una "aclaración" a los centros de que utilicen el remanente de la cuenta de gestión para asumir los gastos de comedor de las familias solicitantes en tanto se resuelve su petición.

Se trata, ha defendido el consejero, de incidir en lo ya manifestado por la Consejería cuando se detectaron las primeras incidencias con la tramitación de estas becas para evitar "que ningún niño se quedase sin la beca comedor".

"Lo que hemos querido es aclarar a los centros cómo tienen que proceder. Es cierto que los centros tienen su presupuesto correspondiente para hacer frente a las becas, pero sobre todo lo que queríamos era aclararles que ellos deben facilitar a los niños, en todo caso, el acceso al comedor y contar con la Consejería y con las direcciones de área territorial para asistirles de cualquier forma, económica o de gestión", ha explicado Emilio Viciana.

En la comunicación remitida a los centros y firmada por la directora general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Eva Borrego, se señala que una vez que las solicitudes se resuelvan favorablemente, desde el centro se girará a la familia el recibo que corresponda con la parte no becada, cuyo importe se calculará teniendo en cuenta tanto el momento en que el alumno inició el uso del servicio de comedor como el de la resolución favorable de la citada solicitud.

UTILIZAR EL REMANENTE DE GESTIÓN DE LOS CENTROS

Para el abono de los importes correspondientes a los alumnos solicitantes de beca de comedor a la empresa que preste este servicio en cada centro, continúa la comunicación a la que ha tenido acceso Europa Press, se dispondrá del remanente de la cuenta de gestión, una vez realizados los trámites oportunos, el importe que finalmente abonen las familias y los libramientos que a tal objeto efectúe la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio.

Asimismo, se insiste en que desde la administración educativa de la Comunidad de Madrid "se están acelerando, en la medida de lo posible, la resolución de los expedientes subsanados".

Sin embargo, desde el sindicato Comisiones Obreras consideran que "siguen los bandazos" por parte de la Administración autonómica y critican lo que, a su juicio, supone situar "la responsabilidad en los centros", a los que se obliga a anticipar el dinero del comedor de sus propios fondos "sin hacerles un ingreso extraordinario para un gasto que es extraordinario y que no tenían previsto", ha advertido la responsable de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, en declaraciones a Europa Press.

"Los centros nos manifiestan mucha preocupación porque no todos tienen remanente para poder cumplir esta circular y porque los que tienen remanente pueden aguantar un mes, dos meses, pero no más", ha advertido la representante sindical, quien se pregunta "qué pasa con las familias" que hayan acumulado "una deuda con los centros que luego no van a poder pagar mediante la beca porque finalmente la beca no le sea concedida".

"Tendremos unas familias endeudadas por unas cantidades que para muchas familias en este momento son inasumibles", ha criticado CC.OO.

Desde que se conocieron los primeros problemas en la tramitación de las becas debido al cambio de sistema para cumplir con la petición de la intervención general de la Comunidad, la Consejería se comprometió a asumir el coste de la beca comedor en tanto se resolvieran dichos trámites, tras lo cual el consejero envió un "mensaje de tranquilidad" la pasada semana al asegurar que aquellas familias que puedan acreditar el intento de subsanación y la documentación correspondiente tendrán acceso a la beca comedor aunque no haya quedado resuelto dentro del plazo.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, no descartó que se diera incluso más tiempo a las familias para subsanar posibles errores.