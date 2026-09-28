Elías Aguirre lleva la lógica de los enjambres a la pista de baile con 'Enjambre Rave'

Archivo - Elías Aguirre transforma una pista de baile en una colmena humana en 'Enjambre Rave' - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo Elías Aguirre inaugurará las propuestas de Canal Baila del mes de octubre con 'Enjambre Rave', una pieza de danza contemporánea que transforma una pista de baile en una colmena humana para establecer un paralelismo entre el comportamiento de los insectos y la energía de una rave.

La creación podrá verse los días 3 y 4 de octubre en la Sala Negra de Teatros del Canal y está dirigida y coreografiada por Elías Aguirre, que también forma parte del elenco junto a Théo Vanpop y David Candela.

'Enjambre Rave' imagina una rave como un gran enjambre en movimiento, según ha explicado el teatro en un comunicado. Abejas, hormigas, luciérnagas y cigarras sirven así de inspiración para una coreografía en la que se generan patrones similares a los que se producen en la naturaleza.

La creación combina danza contemporánea, danza urbana, teatro físico y manipulación de objetos. La escenografía y el vestuario recurren a materiales translúcidos que se sitúan entre lo orgánico y lo artificial, mientras que la iluminación establece conexiones entre la bioluminiscencia de determinados insectos y criaturas marinas y el universo visual de los clubes nocturnos.

La banda sonora ha sido creada por Ed is Dead y Jorge da Rocha y combina música electrónica con el sonido del contrabajo para construir el paisaje sonoro de la pieza.

PRÓXIMAS PROPUESTAS DE CANAL BAILA

La programación de Canal Baila continuará durante los próximos meses en la Sala Negra de Teatros del Canal con distintas propuestas de danza contemporánea.

Los días 10 y 11 de octubre, Cuatro x Cuatro y Shantí Vera presentarán 'La razón sensible'. Posteriormente, los días 29 y 30 de octubre, será el turno de BeqVeg-Begoña Quiñones y Verónica Garzón, que llevarán a escena 'moNo nO aWare (NOW)'.

El ciclo continuará el 3 y 4 de noviembre con 'Antes del alba', de José Ángel Capel, y los días 3 y 4 de diciembre con 'Coro de estancias x Ana Almagro', de Ana Almagro.