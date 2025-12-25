Emergencias 112 registra 1.747 llamadas en Nochebuena, un 5% menos que el año pasado

Imagen de recurso de una ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 Comunidad de Madrid registró esta Nochebuena 1.747 llamadas, lo que supone un 5% menos que la misma fecha de 2024, cuando hubo un total de 1.846.

Según ha trasladado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la actividad desde la medianoche a las 9 horas ha sido "similar" a la del pasado año.

Lo que sí ha habido más son accidentes de tráfico con un incremento del 68% de las llamadas, pasando de 22 a 37, mientras que el resto de las tipificaciones convencionales han disminuido.

Concretamente han caído las agresiones un 15%, los incendios un 57% y las intoxicaciones etílicas un 24%. "Ha sido una Nochebuena ajetreada para los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, como suelen ser estas noches, porque hay gran cantidad de llamadas, pero en principio no ha habido ningún incidente destacable", ha apuntado.