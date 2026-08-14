Emergencias alerta a los ayuntamientos de aviso amarillo por tormentas para este sábado con posibilidad de granizo

Archivo - Una mujer pasea bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Como apuntaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid han bajado las temperaturas máximas y ahora rondan los 30º y 34º grados - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha trasladado a los ayuntamientos de la Comunidad el aviso amarillo por tormentas para este sábado con posibilidad de granizo.

Lo hacen en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que la alerta amarilla se prolongará desde las 14 y hasta las 22 horas del sábado.

La Aemet ha avisado de acumulaciones de hasta 15 mm. en una hora en las precipitaciones previstas, que además pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.