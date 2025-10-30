La EMT incorporará hasta 12 autobuses en líneas convencionales para reforzar el servicio por el Día de Todos los Santos

Archivo - Varios autobuses urbanos de la EMT circulan por las inmediaciones del intercambiador de Moncloa, en Madrid (España), a 1 de julio de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid incorporará hasta 12 autobuses en seis líneas convencionales para reforzar el servicio con los principales cementerios de la capital durante el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Así lo ha compartido la vicealcaldesa de la ciudad, Inma Sanz, en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que, en el marco de esta fecha, el Ayuntamiento ya programó desde el pasado fin de semana un incremento del servicio en función de la demanda y activó sus servicios especiales, que permanecerán hasta este domingo.

Así, durante el sábado, día 1, se dispondrán además otros cinco autobuses que se incorporarán en horario de mañana en los dos servicios especiales: Plaza Elíptica-Cementerio Sur y Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral.

En relación a las líneas convencionales, se incrementan frecuencias en la 25 (Plaza de España-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-Cementerio de La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal) y 118 (Embajadores-La Peseta).