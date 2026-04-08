EMT refuerza líneas 27 y 147 ante el cierre parcial de L10 y monitoriza si es necesario reforzar el servicio especial

Archivo - Un autobús de la línea 135, en el intercambiador de Plaza de Castilla, a 5 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha ampliado el servicio de la línea 135 entre Plaza de Castilla y el Hos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado que EMT Madrid ha reforzado las líneas 27 y 147 ante el cierre parcial de la línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios y monitorizan con el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) si es necesario reforzar el servicio especial de autobuses.

"Hemos reforzado esas líneas y además hemos puesto un servicio especial dotado con quince autobuses que está llevando en torno a 25.000, 30.000 personas", ha recordado Carabante después de visitar el autobús que la compañía Sandoz y la Fundación ONCE han instalado en la calle Alcalá para concienciar sobre la importancia de la salud visual.

El delegado ha concretado que ayer fue el día que más personas transportó el servicio especial de autobuses que cubre el tramo cortado de Metro, con 31.000 personas, por lo que entiende que "está dando respuesta a esas necesidades".

LA JORNADA DE GRATUIDAD DE AYER SUPUSO 1,8 MILLONES DE USUARIOS

EMT Madrid activó ayer la gratuidad tanto de los autobuses como de bicimad ante la vuelta de las vacaciones escolares de Semana Santa. Hasta 1,8 millones de personas viajaron ayer en los autobuses municipales o cogieron una bicicleta pública.

Supone "el dato más alto del año 2026" y manifiesta la buena salud de "una política de éxito" teniendo en cuenta que esos 1,8 millones de usuarios suponen "cerca de medio millón de personas más de los que usaron el autobús el martes pasado". Las bicis de bicimad fueron empleadas ayer por 46.000 personas, también ha sido el dato más importante del año 2026.