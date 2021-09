Enrique López llama a la responsabilidad individual para evitar macrobotellones y pide a la UCM que advierta previamente

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha llamado este lunes a la responsabilidad individual para evitar macrobotellones como el del viernes en la Ciudad Universitaria de la Complutense, y al mismo tiempo ha pedido a esta universidad que avise al Ayuntamiento y a la autoridad gubernativa de la posibilidad de que se produzcan.

López ha criticado que en un momento en el que el Covid "sigue asolando a España, Europa y el mundo, con muertos, hospitalizados e infectados", haya gente con estos "ejercicios de irresponsabilidad". "Hay que llamar a la responsabilidad individual porque, son mayores de edad", ha dicho sobre los asistentes a la macroconcentración alcohólica de Ciudad Universitaria.

"Y tenemos que contar con todos, con la universidad, advirtiendo al Ayuntamiento y a la autoridad gubernativa de la posibilidad de este acto con carácter previo. La Policía Local actuó con responsabilidad y se evitaron incidentes mayores. Tienen un refuerzo de 200 policías todos los fines de semana para evitar esto. La Delegación de Gobierno envió Policía nacional, que estuvieron observando los hechos", ha añadido.

El titular regional de Interior ha insistido en la importancia de la responsabilidad individual porque "no se puede siempre responsabilizar a los policías de lo que hacen ciudadanos mayores de edad irresponsables, como es este caso". "Tenemos que contar con la sociedad, no podemos confiar que la Policía evite siempre este tipo de concentraciones. Una llamada a la responsabilidad porque si no es imposible trabajar de una manera conjunta contra un Covid que nos sigue asolando", ha concluido.