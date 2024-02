Equipo de Almeida dice que es "prácticamente imposible" por cuestiones técnicas que ayuda descentralizada llegue a Gaza

"Excusas" para el PSOE porque "con Ucrania el Ayuntamiento fue ejemplar" pero con Gaza "se esconde y guarda silencio"



MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid, Laura Castaños, ha contestado que resulta "prácticamente imposible" por "cuestiones técnicas" que la ayuda y cooperación descentralizada como la del Consistorio llegue a Gaza.

Esto ha sido interpretado como meras "excusas" por parte de la concejala socialista María Caso, quien ha elevado a la comisión del ramo social una pregunta para conocer si el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, valora destinar fondos del presupuesto de ayuda de la subdirección general de Cooperación Internacional a la crisis humanitaria de Gaza.

La directora ha descrito la situación actual que atraviesa la Franja de Gaza de "enorme complejidad", para destacar que, "en el marco de la acción humanitaria que puede desarrollarse en estos momentos, únicamente se puede establecer cuando se llegan a acuerdos entre las partes del conflicto, junto con otros actores de la cooperación internacional".

"Incluso en esos momentos es muy complicado llevar a cabo esta acción humanitaria en coordinación con los organismos de Naciones Unidas. En el caso de la cooperación española, para poder aterrizar esta ayuda humanitaria en el terreno es fundamental que se articule a través de la Oficina de Acción Humanitaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, e incluso articulada así, está siendo muy complicada siendo prácticamente imposible que cooperaciones descentralizadas, como la del Ayuntamiento de Madrid, pudiera ser efectiva", ha argumentado.

La socialista María Caso ha recordado, a su vez, que "de todos los principios que deben regir la ayuda humanitaria, hoy es más pertinente que nunca el de imparcialidad, según el cual el criterio para prestar la ayuda humanitaria debe ser exclusivamente la humanidad, sin distinción por razón de nacionalidad, raza, sexo o religión".

"¿NO CREEN QUE LA DE GAZA ES UNA CRISIS HUMANITARIA DE PRIMER NIVEL?"

María Caso ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid tiene un fondo específico de 1,4 millones de euros destinado a la ayuda humanitaria, "que se activó el año pasado con Ucrania y el Sahel". "En el caso de Ucrania hacen que el total que se ha destinado a la ayuda humanitaria sea de más de 3 millones euros. Para este año tienen previsto destinar 500.000 euros a Ucrania, 500.000 euros al Sahel y reservar un importe de 400.000 euros para eventuales crisis", ha detallado.

"¿No creen que la de Gaza es una crisis humanitaria de primer nivel? No sé si son conscientes, más allá de su responsabilidad, más allá de los grandes titulares y de la posición que ha decidido adoptar su partido acríticamente, que lo que hay detrás son miles de niños y niñas sin agua, sin acceso a atención médica y sin refugios de los que huir de las bombas", ha descrito.

Así, la edil ha recordado que hasta ahora "el 75 por ciento de la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada. De los muertos, alrededor del 70 por ciento son mujeres y niños. Con Ucrania el Ayuntamiento fue ejemplar, como lo fue toda la sociedad española. Ahora la sociedad sigue siendo ejemplar, saliendo a las calles pidiendo el alto al fuego en Gaza, pero el Ayuntamiento se esconde y guarda silencio", ha afirmado.

El PSOE ha propuesto, sin necesidad de entrar en una valoración geopolítica de la situación en Gaza, "que den sentido a un fondo que es de todos los madrileños y que no persigue otro fin que el de salvar vidas".

Para Caso, las explicaciones que le ha dado la directora no son más que "excusas" porque "Barcelona ha destinado ya a esta emergencia humanitaria más de 300.000 euros. Dicha cantidad se destina a alimentos y agua potable para unas 10.000 personas. "Ahora mismo no hay ningún lugar seguro en Gaza. Si la ayuda humanitaria del Ayuntamiento de Madrid no está para estos casos, su fondo no merece llamarse de ayuda humanitaria", ha concluido la concejala del PSOE.

La directora general ha contestado que se ha limitado a poner sobre la mesa las "posibilidades técnicas que hacen inefectivo el operativo que pudiera articularse desde un Ayuntamiento", para insistir en que es el ministerio y la Oficina de Acción Humanitaria quienes deben llevar el liderazgo en este asunto "por cuestiones de operatividad técnica".

"LA SENSIBILIDAD Y COMPROMISO ES INDUDABLE"

"La sensibilidad y el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la acción humanitaria es indudable desde el año 2016, en el que se retomó esta política pública financiando con más de 17 millones de euros un total de 75 proyectos", ha destacado.

La actuación de las cooperaciones descentralizadas "se incrementó el año pasado en más del casi 6 por ciento el presupuesto, desarrollándose proyectos en África, en el Sahel, en Ucrania y en Oriente Próximo, y para este año se mantiene el compromiso presupuestario".

"Estamos claramente comprometidos con todas las situaciones de crisis que hay en el planeta, ya sean crisis climáticas o crisis provenientes del ser humano", ha concluido.