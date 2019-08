Errejón dice que PP ha pactado con Vox y Cs “no contra la izquierda, sino contra su pasado y la Fiscalía Anticorrupción”

Publicado 14/08/2019 13:45:18 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha criticado el PP ha llegado "en una situación de descomposición" a un acuerdo de investidura con Vox y Cs, "no contra la izquierda, sino contra su pasado y contra la Fiscalía Anticorrupción". "Aguado pone la mayor parte de los escaños y Vox las ideas", ha añadido.

"La penúltima fuerza le ponen las ideas del Gobierno pactando dos cosas muy peligrosas. Apuestan por que cada familia escoja contenidos que se le puede enseñar a los niños. A unos dicen niños les dirán que las familias homosexuales están bien y otros lo contrario. Eso no es libertad. Eso construye una sociedad en que no serán libres. Lo que construye libertad es la comunidad, no aislarse cada uno en su mansión con su rifle", ha expuesto.

En materia de Inmigración, Errejón ha apuntado que el PP ha pactado con Vox "derogar la Sanidad universal, lo que es un retroceso en términos de salud". "En la matanza de El Paso, en Estados Unidos, algunos migrantes no se atrevieron a acudir a hospitales porque no tenían seguro. Yo estuve orgulloso de ser español y de que aquí eso no pase; y no quiero que me lo arrebaten", ha apuntado.

Para el líder de Más Madrid, el pacto de centro derecha en la Comunidad "no sólo sostiene la corrupción endémica del PP, sino que se abren a las ideas de Vox y ceden a la trampa de la culpabilización de los débiles". "En una sociedad rota y con desigualdad a las oportunidades, hay que tener gran miseria moral para querer enfrentar a los penúltimos frente a los últimos. Cuando hablamos de patriotismo, decimos que estamos orgullosos de un país que cuida de los suyos. Esa es la patria de la que estamos orgullosos, el de la solidaridad con el otro, no el patriotismo de la miseria moral", ha esgrimido.

Por último, el diputado de izquierdas ha puesto en valor su concepto republicano de la libertad, "que se ejerce en común". "Hay que ser libres contra las cosas que le quitan el sueño a los madrileños, si su madre se pone enferma y no hay plaza en una residencia, si le van a renovar el contrato basura, etcétera. Con miedo no se puede ser libre. Nuestro concepto de libertad no es la ley de jungla, no es el sálvese quien pueda, sino de una sociedad con instituciones que nos protejan", ha manifestado.

CORRUPCIÓN

Tras hablar del "pacto vergonzante" para que Isabel Díaz Ayuso se convierta en presidenta "sometida al chantaje de Vox, que ejerce en casi de portavoz de un futuro Gobierno", Errejón ha aludido a los supuestos casos de corrupción que salpican estos días a la candidata a la investidura.

"Usted todavía no es presidenta y ya ha quemado casi todas las etapas sobre corrupción. Y créame, esto no tiene nada que ver con una cuestión personal y tampoco con que sea mujer. El día que reciba cualquier ataque por ser mujer no le quepa la menor duda que contara con nuestro apoyo. Tiene que ver con que le dan un crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve. No ha explicado si tiene vinculación con la trama Púnica, si la mayor rebaja fiscal la comenzó usted al no pagar el IBI", ha lanzado.

Durante su intervención, el líder de Más Madrid ha calificado de "insustancial y sin pasión" el discurso de investidura de ayer de Ayuso, "leído casi con desgana", compuesto "más que como un proyecto de futuro, por un refrito de cosas ya hechas y no ejecutadas". Así, ha puesto como ejemplo el 2 por ciento del PIB en I+D+i, los aparcamientos disuasorios, reducción de las listas de espera, la tarjeta sanitaria común y el plan de eficiencia energética, que ya estaba en el acuerdo con Cs en 2015.

"Esto es tomarle el pelo a los madrileños. Este gobierno pasará con mas pena que gloria y sin embargo las tareas fundamentales seguirán pendientes. A nuestro juicio, algunas de las transformaciones principales deberían pasar por la transición ecológica. En eficiencia energética han ejecutado menos del 25 por ciento de los fondos estatales dedicados a vivienda eficiente. Uno no puedo hablar de cambio climático si se ha dedicado a trabajar de manera furibunda contra Madrid central, no puede hablar de un modelo de transporte eficiente sin usar el transporte público, como todos los madrileños", ha apuntado.

LA DESIGUALDAD

Al igual que Unidas Podemos, Errejón ha afirmado que la Comunidad de Madrid es la región más rica y más desigual, como dice Cáritas. Según ha detallado, ahora hay más madrileños en desempleo y la renta media de los madrileños es más baja que hace años.

"Madrid es cada vez más rica y los madrileños más pobres. Y ahora nos dicen que van a protagonizar la mayor bajada de impuestos de la historia de Madrid. En algún momento las ciencias sociales hablan del liberal hispánico, que denigra lo público y vive siempre de lo público. Si reducen los impuestos e ingresos del Estado o bien reducen los servicios públicos o bien lo esconden debajo de la alfombra de la deuda. Y cuando hablamos de impuestos, la única discusión no es si subirlos o bajarlos, sino a quien. Nosotros creemos que hay que rebajar los impuestos a los madrileños trabajadores, pero no dejarle de perdonar las deudas a los ricos", ha dicho.

Errejón ha reconocido que ayer les entró la risa cuando Ayuso habló de tolerancia cero contra la corrupción. "Nos da la risa porque está hablando del partido de Cifuentes, Aguirre, Gürtel, Lezo, Púnica, y con ese currículum nos viene a decir eso. Pero señora Díaz Ayuso, no es una conspiración. Puede usted aprovechar un minuto de la sesión para decirle a los madrileños de que tiene una presidenta de la que se pueden fiar, aclarar sus préstamos, alzamientos de bienes, y presuntas relaciones con la trama de la Púnica. Ustedes nos salen demasiado caros", ha apostillado.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

El diputado madrileño también ha criticado que haya más de 3.000 profesionales sanitarios y 3.000 camas menos y que las privatizaciones de hospitales salen más caras a los ciudadanos. "Combaten a lo público por fanatismo porque es el ejemplo de que cooperando sale adelante. Es la demostración de que juntos llegamos más lejos y eso lo quieren destruir", ha pronunciado.

En Educación, Íñigo Errejón también ha señalado que Madrid es la segunda región europea que ás segrega y "está a la cola de gasto escolar por niño". "La asociación Save de Children dice que los niños de barrios humildes tienen más posibilidades de repetir. ¿Un reponedor puede llevar a sus hijos al Colegio Británico? Como cuesta mil euros al mes, es imposible. Las libertades mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios", ha sostenido.

El portavoz parlamentario también ha aludido a la desmesurada subida de los precios del alquiler y de los desahucios por impagos, mientras la política del PP ha sido "dar carta blanca a los pelotazos y los fondos buitres". "Hay que tomarse en serio un parque de vivienda en alquiler social y techo máximo en los precios de los alquileres para que se cumpla la Constitución Española", ha dicho.

Además, ha manifestado que los gobiernos del PP han reducido los presupuestos para la violencia machista, los jueces no cuentan con informes de valoración de riesgo, la mitad de las mujeres que denuncian "tienen que volver a casa por falta de medios" y se denuncia una violación cada dos días. "La brecha salaria, la pobreza y exclusión de hogares monomarentales se ceba con las mujeres. Es un tipo de violencia contra las mujeres que se llame violencia machista y si no lo llama por su nombre es difícil que pueda combatirla", ha reprochado a Ayuso.