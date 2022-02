Esperanza Aguirre: "Si yo fuera García Egea dimitiría hoy mismo, mejor que mañana"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha subrayado este jueves que si ella estuviera en el lugar del secretario general del PP, Teodoro García Egea, presentaría su dimisión "hoy mismo mejor que mañana".

En declaraciones a 'Cuatro' recogidas por Europa Press, Aguirre ha censurado la apertura de un expediente informativo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que "si hay indicios" de alguna posible ilegalidad "hay que denunciar" y no usar la información para tratar de chantajerar a un compañero de partido.

"Si fuera el secretario general, dimitiría hoy mismo mejor que mañana y más después de la rueda de prensa", ha incidido la expresidenta madrileña, quien ha afeado que no se haya explicado las razones para iniciar el expediente contra Ayuso.

Una situación que no se puede asemejar con la del líder nacional del partido, Pablo Casado, "el presidente al que hemos elegido" al menos hasta el congreso nacional del partido el próximo mes de julio. "A Teodoro no lo ha elegido nadie", ha contrapuesto Aguirre.

En cualquier caso, ha dicho confiar en que el líder nacional del PP no haga caso a García Egea. "Desde luego yo no le haría caso; no ha traído más que malestar y falta de centrar al partido en lo que hay que centrarlo, que es combatir a Pedro Sánchez", ha explicado.

"Es increíble que pasen estas cosas", ha resumido la expresidenta, para quien esta situación en el seno del partido es "muy grave" para la formación. "Espero que sea eso de 'las cosas se ponen muy mal para que algo se arregle', ha indicado.