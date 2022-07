Espinar acusa a Almeida de ser "la mayor decepción", reconvertido en "una mala copia de un Boris Johnson a la española"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha acusado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, "ha sido la mayor decepción como alcalde desde la época de Ana Botella", reconvertido en "una mala copia de un Boris Johnson a la española".

Sus primeras palabras en el Pleno del Estado de la Ciudad han sido para acordarse "de todos los profesionales de los centros sanitarios que siguen luchando, día a día, dentro del sistema público de salud".

En su discurso ha apuntado al "caos, nepotismo, dejadez e irresponsabilidad con la que usted (a Almeida) ha decidido gobernar la capital de España". "Del alcalde de todos, del alcalde de los Pactos de la Villa, del alcalde de los consensos al alcalde de las frivolidades, al alcalde del odio, al alcalde del insulto fácil y del señalamiento al más débil", ha lanzado.

"¿Cómo pudo pasar de ser el alcalde conservador, sensato e incluso a veces divertido a la mala copia de un Boris Johnson a la española? Sus decisiones y sus acciones son muy diferentes a las que necesitaban los madrileños", ha arremetido Espinar.

BUSCANDO EL "PERDÓN DEFINITIVO" DE AYUSO

También ha puesto el foco en la faceta de Almeida en su partido ya que "busca un perdón definitivo" con la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, "que le ceda la tranquilidad de repetir como candidato en las próximas elecciones".

"Mientras nosotros poníamos al vecino en el centro de nuestras políticas, usted se dedicaba a tratar de salvar a los suyos de cualquier implicación en una estafa descontrolada. En los peores momentos de la pandemia, donde los mayores fallecían en residencias sin que la Consejería de Sanidad les permitiese acudir a tratarse a los hospitales, dos sinvergüenzas nos estafaron seis millones de euros", ha arremetido.

Sin embargo, "prefirieron guardar silencio y esperar. Incluso mandarse correos y whatsapp de colegueo con estos personajes medio de risas, medio de pánico, en vez de ir corriendo ante un juez en defensa de los intereses de los madrileños".

"Lo que le importa es lo que piensan en Génova. Eso sí. No hace carriles bici, no se vayan a enfadar en Génova. No plantea una nueva estrategia urbana, no se vayan a enfadar en Génova. No mejora la movilidad, ni combate el cambio climático, no se vaya a enfadar el primo de Rajoy, o algún 'chiquilicuatre de Génova", ha enumerado.

Espinar ha lamentado que antes "se estaba sin alcalde porque no le daba el día para esos dos cargos". "Ahora seguimos sin alcalde por su miedo y por su nueva estrategia de parecerse a todos menos a usted mismo. La gente quiere un gestor, no quiere un trilero que esconde la bolita de la responsabilidad mientras los contenedores se desbordan".

"PEDRO SÁNCHEZ HA HECHO MÁS POR MADRID QUE ALMEIDA COMO ALCALDE"

La socialista ha declarado que "cuando Ayuso diga en los órganos de su partido que 'España y el Gobierno nos roba' como madrileños, usted debería ser honesto porque ha hecho Pedro Sanchez más por la ciudad de Madrid como presidente del gobierno de España que usted como alcalde".

En este punto, la edil socialista ha lamentado "el abandono institucional y la pérdida de imagen de la ciudad por casos como los de Medina y Luceño, los de Sinclair, o los del espionaje, que tampoco ayudan".

"ESTABAN INVESTIGÁNDOSE UNOS A OTROS"

Espinar ha afirmado que mientras su grupo "abría las puertas de sus despachos a que la gente contara sus problemas de primera mano, ustedes estaban investigándose unos a otros".

"Mientras nosotros estábamos preocupándonos por el estado de dejadez de los distritos, de los barrios, pateando las calles, mientras proponíamos soluciones en este mismo Pleno para solucionar los problemas diarios de la gente, ustedes estaban centrados en cesar y hacer dimitir a todo aquel que pudiera hablar", ha cuestionado.

Tras hacer un repaso por los 21 distritos, Mar Espinar ha aseverado que en estos tres años lo han invertido de forma muy distinta el socialista que el del Gobierno municipal. "Ramón (Silva), Pedro (Barrero), Enma (López), Emilia (Martínez), Álvaro (Vidal), Natalia (Cera) e Ignacio (Benito) trabajan por y para los vecinos las 24 horas, los siete días de la semana mientras sus concejales se dedican a otros menesteres", ha apuntado.

Esos "otros menesteres" pasan por "buscar contratos de espionaje y a hablar con las propias agencias que se encargan de este tipo de acciones ilícitas, por contratar mascarillas y mandarse correos dentro de una trama en la que se sabe que hubo comisiones y en la que queda mucho todavía por contar".

También "a vulnerar derechos fundamentales de los grupos municipales en los distritos; a hacer eventos privados sin contrato utilizando recursos públicos; a mediar a través de familiares con empresas que no estaban contrastadas". "Esa es la diferencia entre unos y otros, entre los servidores públicos y los supervivientes públicos", ha resumido.