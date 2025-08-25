La estación de Cercanías Parla Norte presenta ya la estructura terminada, mientras Ayuntamiento no renuncia a Metrosur

PARLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de la estación Norte de Cercanías en Parla cumplen los plazos previstos y, aunque presenta ya la estructura del edificio principal terminada y pintada, el Gobierno local (PSOE y Más Madrid) sigue sin renunciar a la ampliación de Metrosur hasta el municipio.

Así lo ha expresado el primer teniente de alcalde y concejal socialista, Andréz Correa, quien ha asegurado que los trabajos "continúan avanzando a muy buen ritmo" para la "necesaria segunda estación de Cercanías".

El edil ha recordado que "en pocos meses miles de parleños y parleñas la utilizarán cada día para desplazarse a Madrid y otros municipios", una infraerstructura en la que "el Gobierno de España invierte más de 16 millones de euros".

De manera paralela, el edil ha asegurado que el Gobierno municipal no renuncia a la ampliación de Metrosur hasta Parla, pese a que en la última reunión entre el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quedó descartada esta posibilidad. "Seguiremos reclamando a la Comunidad de Madrid algo que también es imprescindible para mejorar la movilidad de nuestros vecinos", ha sentenciado.

La plataforma 'Metro a Parla Ya', constituida por varios colectivos, lleva años reclamando la llegada del Metro a la localidad parleña, tras quedar excluida del proyecto inicial.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN

El edificio de viajeros, con una superficie de aproximadamente 900 metros cuadrados, constará de una única planta distribuida en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso de cafetería y dependencias para la explotación de la estación, atención al viajero y cuartos técnicos.

La orientación de la cubierta permitirá a los viajeros disfrutar de iluminación natural y confort climático, con sol directo en invierno e indirecto en verano. La estructura envolvente propicia el diseño de un vestíbulo amplio y diáfano, libre de elementos portante y particiones.

En cuanto a su configuración, la estación dispondrá de dos andenes de 210 metros de longitud y 5 metros de ancho, cubiertos por marquesinas a lo largo de 110 metros. Los andenes estarán conectados por un paso inferior accesible, dotado de ascensores, escaleras mecánicas y escaleras fijas.