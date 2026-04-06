La estación Estadio Metropolitano contará con un nuevo acceso al Metro para mejorar la movilidad los días de evento

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en la estación de Metro Estadio Metropolitano junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que creará un nuevo acceso en la estación de Estadio Metropolitano para facilitar el acceso a la Línea 7 de Metro y mejorar la movilidad y la conexión los días en que las instalaciones acojan partidos de fútbol u otros eventos y espectáculos.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante una visita a las instalaciones, que dan servicio a los vecinos del distrito madrileño de San Blas-Canillejas y a los aficionados del Atlético de Madrid, entre otros.

La Comunidad de Madrid tiene previsto licitar el proyecto con un presupuesto de casi nueve millones de euros y un plazo de ejecución de un año, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado en el que precisa que se construirá una rampa de 110 metros para facilitar la entrada y salida de usuarios.

Gracias a este proyecto se evitarán congestiones propias de las escaleras convencionales. Además, las estación de Metro ganará un segundo vestíbulo de más de 1.200 metros cuadrados con cinco ascensores que conectan con los andenes.

Rodrigo ha destacado que infraestructuras como el Riyadh Air Metropolitano o el estadio Santiago Bernabéu son instalaciones "que van más allá del deporte" y se han convertido en "referentes dentro de la programación cultura y de ocio de la Comunidad de Madrid" yen los que el transporte público es "fundamental".

El diseño de la nueva infraestructura se ha adaptado para integrarse con el proyecto de la Ciudad del Deporte, que se está ejecutando en el entorno del estadio Metropolitano, permitiendo así que hagan uso de ella tanto los usuarios procedentes de este nuevo espacio como los que llegan directamente al estadio.

"Gracias a esta iniciativa, Metro contará con un segundo vestíbulo de más de 1.200 metros cuadrados, que incluirá 26 puntos de control de paso, ocho escaleras mecánicas y cinco nuevos ascensores que conectarán con los andenes", ha remachado el consejero Rodrigo.