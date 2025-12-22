La estación de Sol cierra de 16.30 a 19.30 por la actuación del grupo Hakuna en la Real Casa de Correos

Archivo - Entrada de la estación de Sol de Metro, a 4 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sol de Metro y Cercanías cerrará la tarde de este lunes coincidiendo con la actuación del grupo Hakuna Group Music desde el balcón de la Real Casa de Correos, como parte de la programación de Villancicos en Sol.

Por petición de las autoridades, la estación estará cerrada entre las 16.30 y las 19.30 horas ante la previsión de aglomeraciones, según han apuntado a Europa Press fuentes de Renfe.

En concreto, el concierto tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, con la interpretación de cinco de los temas más representativos de este movimiento, nacido en 2012 con un repertorio que "combina música, fe y juventud".

Para la garantizar la seguridad, previsiblemente no se podrá entrar a la estación desde las 16.10 horas y los accesos permanecerán cerrados durante esas tres horas.

En el caso de Metro, se mantendrá la correspondencia entre las líneas de Metro (líneas 1, 2 y 3). Por su lado, los trenes de la red de Cercanías (líneas C-3 y C-4) no efectuarán parada en la estación de Sol durante ese intervalo de tres horas.