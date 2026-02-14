La estación de Sol cierra el fin de semana y C-3 y C-4 de Cercanías no circulan entre Nuevos Ministerios y Atocha

Archivo - Entrada de la estación de Sol de Cercanías - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de las líneas C-3 y C-4 no circularán durante este fin de semana por el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a unas obras que también conllevarán el cierre de la estación de Sol.

En concreto, estas medidas están motivadas por las obras de mejora que lleva a cabo Adif en la infraestructura del túnel de Sol y para la mejora de la explotación en Atocha Cercanías.

De esta forma, durante este sábado y domingo los trenes de la C-3 procedentes de Parla/Getafe Sector 3 y Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre, ha apuntado Renfe en un comunicado.

Desde Renfe han recalcado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.