En estado grave un motorista tras un accidente con un turismo en la avenida de América
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 0:09
MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 53 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico con un turismo en la avenida de América, a la altura del número 117, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado al herido y lo han trasladado al hospital con múltiples fracturas ortopédicas.

Asimismo, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio surgido en la moto tras el siniestro y han realizado la primera asistencia.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

