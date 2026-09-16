La estimación de nacimientos en la región se eleva un 0,26% en julio, con 4.498 natalicios

Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 0,26% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de julio, cuando se alcanzaron los 4.498 natalicios, 148 más que hace un año y 1,13 puntos menos que la media nacional, lo que eleva a 30.261 los nacimientos en los primeros siete meses en la región, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto del país los nacimientos han ascendido un 1,39% en julio respecto al mismo mes de 2025, con un total de 28.025 nacimientos y un acumulado de 184.990 hasta el séptimo mes de 2026.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 34 se sitúa como el que más nacimientos suma en julio de 2026, con 1.505 alumbramientos, seguido del de 35 a 39 años, con un total de 1.416.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 986, mientras que las mujeres de 40 a 49 años han sumado 516 natalicios. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado 66 nacimientos.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado ocho madres de más de 50 años y un alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.