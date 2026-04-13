La estructura de la Ciudad de la Justicia, con 331 salas de vistas, comenzará a levantarse antes del verano

Obras del lote 2 de la Ciudad de la Justicia - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid habilitará 331 salas de vistas, cuatro de macrocausas y cuatro salones de actos en la futura Ciudad de la Justicia del barrio de Valdebebas, cuya estructura comenzará a levantarse antes del próximo verano.

Así lo ha avanzado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita a las obras del que será el mayor complejo judicial del mundo. "Se está excavando para sacar toda la tierra necesaria para comenzar muy pronto, antes del verano, a poder levantar la estructura de lo que será la Ciudad de la Justicia más grande, más accesible y más digitalizada del mundo", ha subrayado tras concluir el recorrido.

García Martín ha señalado que se está ante "uno de los mayores trabajos de edificación pública de la historia de España", ya que están convencidos "de que invertir en la Justicia es una de las mejores maneras de garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos".

Todas las nuevas salas estarán adaptadas a cada jurisdicción y 45 de ellas serán de reserva. Las de penal tendrán un recorrido distinto para que los detenidos accedan a ellas directamente y evitar que se crucen con víctimas o testigos; por su parte, las de la Audiencia Provincial tendrán cerca una zona de espera y deliberación para el jurado.

Asimismo, dos de las estancias destinadas a las macrocausas estarán situadas en la Audiencia Provincial y las otras dos en las secciones Mercantil y Penal del Tribunal de Instancia. Tendrán un aforo mínimo de 150 personas para el público, una mesa de presidencia en el estrado con hasta seis sillones y nueve perpendiculares a cada lado para abogados y fiscales.

En cuanto a los salones de actos, el más grande tendrá una superficie de casi 300 m2, capacidad para 235 asistentes y estará situado en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Otro, con un espacio para 108 personas, se ubicará en la zona de servicios de administración polivalentes y los dos restantes estarán en el tribunal de instancia y de Fiscalía, que sumarán 300 butacas entre los dos.

CASI 100 CAMIONES AL DÍA

El proyecto se encuentra en fase de movimiento de tierras y colocación de los primeros pilotes previos a la cimentación. Las dos Uniones Temporales de Empresas (UTE) adjudicatarias retirarán más de 1,8 millones de toneladas de tierra para acondicionar la parcela.

En la actualidad trabajan de media cada día sobre el terreno quince máquinas, 80 camiones y casi 60 empleados. El lote 1, que inició los trabajos en octubre de 2025, es el más avanzado. Albergará el TSJM, la Audiencia Provincial (Civil y Penal), la gran plaza de acceso y un aparcamiento público.

Está prevista la finalización de la estructura exterior en el primer trimestre de 2027 y todo el proyecto en verano de ese año. El lote 2, donde se ubicarán el tribunal de instancia de Madrid, Fiscalía y usos asociados, ha iniciado las obras recientemente y tiene un plazo de ejecución de 40 meses. Por tanto, se calcula que finalice en verano de 2029

UNA INVERSIÓN DE 653 MILLONES DE EUROS

La Comunidad de Madrid invertirá 653 millones de euros para construir la Ciudad de la Justicia de la capital en Valdebebas, con un ahorro previsto de 80 millones anuales para las arcas públicas entre alquileres y la concentración de contratos de servicios y suministros.

En ella se unificarán 26 sedes judiciales repartidas hasta el momento por la ciudad. Tendrá una superficie construida de más de 470.000 metros cuadrados, lo que representa un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en la actualidad.

Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 30% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años. Estas dimensiones convierten a este complejo judicial en el más grande del mundo, el cual incluirá 20.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El acceso principal, que llevará el nombre de Plaza de la Justicia - casi tan grande como la Puerta del Sol-, conectará con otra gran avenida de 6.400 metros cuadrados.