Extinguido un incendio de dos coches en un semisótano del centro de Madrid

Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 12:25

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid han logrado sofocar este lunes un incendio declarado en el semisótano de un edificio en el número 5 de la calle Factor, en el distrito Centro, que ha afectado a dos vehículos y ha provocado una gran carga de humo, aunque sin dejar heridos.

El fuego se ha registrado sobre las 10.30 horas en un pequeño garaje privado, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado once dotaciones de Bomberos. Efectivos del Samur-Protección Civil también han acudido de carácter preventivo a la zona, según han informado desde Emergencias Madrid.

Los bomberos han trabajado para controlar las llamas tanto en la fachada del edificio que da a la calle Factor, como en la vertiente que da frente a la catedral de la Almudena; posteriormente han procedido a ventilar todo el humo acumulado.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, mientras que Agentes de Movilidad se han encargado de regular el tráfico y cortar varias calles para facilitar el acceso de los vehículos de emergencias.

