Extinguido un incendios en un cuarto de baterías de unas instalaciones industriales en Morata de Tajuña

Bomberos de la Comunidad de Madrid durante un incendio en unas instalaciones industriales de Morata de Tajuña - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado extinguir un incendio declarado poco después del mediodía de este lunes en el cuarto de baterías de unas instalaciones industriales de grandes dimensiones situadas en las inmediaciones de la M-311, en la localidad de Morata de Tajuña.

Los hechos se han producido en torno a las 12.10 horas de este lunes, en la planta subterránea de unas instalaciones situadas en el kilómetro 4,5 de la M-311. Hasta el lugar se han trasladado siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad y un dispositivo sanitario preventivo del SUMMA 112.

Los bomberos han localizado el origen del incendio, que partía de una de las baterías y había generado una gran cantidad de humo. Finalmente, han logrado extinguirlo impidiendo que las llamas se propagaran al resto de baterías del cuarto en cuestión y han ventilado el habitáculo.

Por último, los bomberos han llevado a cabo labores de prevención y finalmente, en torno a las 14 horas, han dado por controlada la situación. El suceso se ha saldado sin heridos ni intoxicados por inhalación de humo.