La fachada de Conde Duque se convertirá en lienzo para un videomapping inmersivo por Navidad desde el 17 de diciembre

Inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fachada de Conde Duque se convertirá en lienzo para un videomapping inmersivo por Navidad desde el 17 al 23 de diciembre, una iniciativa que forma parte de la extensa programación navideña del Ayuntamiento de Madrid.

'Una Navidad de Luz' es el título de este videomapping inmersivo creado por el artista visual José Vaaliña y el estudio de arte multimedia Eyesberg con una propuesta que transformará el patio central de Conde Duque en "un espacio envolvente donde imagen, sonido y arquitectura se fusionan para dar forma a una experiencia colectiva y sensorial".

A través de las proyecciones sobre las fachadas, el público "emprenderá un viaje emocional por los distintos significados de uno de los símbolos más universales y profundos de la Navidad, la luz". Se podrá disfrutar del 17 al 23 de diciembre de 18.30 a 23 horas. Los usuarios con discapacidad que quieran acceder a la instalación podrán acercarse a la entrada sin esperar la cola presentando su tarjeta de discapacidad.

Y para completar la experiencia, el día 23 se celebrará una noche de música navideña con el Coro de Voces Graves de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, y la soprano Sonia de Munck. El concierto tendrá tres pases, a las 19, 20 y 21 horas.