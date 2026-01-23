Fallece el menor herido de gravedad por un incendio en su vivienda en Boadilla del Monte

Operativos de SUMMA 112 y de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados ante el incendio de una vivienda en Leganés - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El menor de 14 años que había resultado herido de gravedad el pasado martes por un incendio en su vivienda en Boadilla del Monte finalmente ha fallecido en el Hospital de La Paz, a donde había sido trasladado por los sanitarios, ha lamentado el alcalde de la localidad, Javier Ubeda, en sus redes sociales.

Los hechos se produjeron en la madrugada del miércoles, cuando hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se trasladaron a la calle Comunidad de Canarias para sofocar un incendio que dejó dos heridos --una mujer de 43 años y su hijo-- y una veintena de intoxicados por inhalación de humo.

La mujer fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro, donde sigue hospitalizada. El alcalde de Boadilla ha incidido en que desde el Ayuntamiento están "muy pendientes" de la evolución de la mujer y han traslado un mensaje de "cariño y apoyo" a los familiares de las víctimas en "estos momentos tan duros".

El Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil (SEM-PC) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha sumado al pésame por el fallecimiento del menor y ha incidido en que su ambulancia "actual con total entrega" durante el suceso, llegando a revertir la parada cardiorrespiratoria junto al personal del SUMMA112.

Ubeda ha convocado un minuto de silencio frente a la Sede Administrativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en la calle Juan Carlos I, 42, para guardar un minuto de silencio en memoria del menor fallecido y ha animado a los vecinos a participar en esta muestra de "respeto y apoyo".