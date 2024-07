Familiares de residentes insisten en la vía de la conciliación pero no descartan más acciones si Ayuso no rectifica

Marea de Residencias y Verdad y Justicia registran su demanda mientras familiares se concentran en la puerta de los Juzgados



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de los residentes fallecidos en centros de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia insisten en la vía de la conciliación para que la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, rectifique sus declaraciones sobre las muertes de estas personas, pero no descartan más acciones judiciales para conseguirlo si la dirigente no da su brazo a torcer.

Así lo ha explicado una de las portavoces de Marea de Residencias, Carmen López, en declaraciones a Europa Press, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde este miércoles tanto su plataforma como el movimiento ciudadano Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han registrado una demanda de conciliación dirigida a Díaz Ayuso.

El acto ha tenido lugar a las 11.00 horas y, en paralelo, un grupo de familiares se ha concentrado a las puertas del juzgado, concretamente en la entrada del complejo situada en el número 66 de la calle Poeta Joan Maragall.

Los representantes de ambas plataformas, así como personas con causas judiciales activas contra la Comunidad de Madrid por la muerte de sus familiares en residencias, han entrado a las dependencias judiciales acompañadas del abogado Eduardo Ranz, miembro de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias y quien representa a este colectivo en la demanda (junto con el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín --también miembro de la comisión--.

Según ha explicado López, a partir de ahora esperarán a que el juez admita a trámite la demanda y fije la fecha para un acto de conciliación o avenencia en el que la presidenta de la Comunidad podrá elegir entre acudir y retractarse de sus declaraciones, acudir y no retractarse, o directamente no acudir, en cuyo caso desde ambas organizaciones no descartan continuar con otro tipo de acciones por la vía judicial, aunque por el momento abogan por "esperar".

LAS DECLARACIONES DE AYUSO EN LA ASAMBLEA

En concreto, las declaraciones a las que se refieren estas plataformas y los familiares que representan son las que pronunció Díaz Ayuso durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea del pasado 15 de febrero, cuando en respuesta a una pregunta de Más Madrid, Díaz Ayuso acusó a esta formación de hablar "sin total humanidad" y defendió la gestión que hizo el Ejecutivo regional del Covid-19.

"Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", añadió Ayuso, palabras sobre las que estos colectivos exigen una rectificación.

A juicio de Marea de Residencias y Verdad y Justicia, se trata de declaraciones "muy dañinas" para las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias durante esa primera ola del Covid-19. "No se hubieran muerto igual si lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a una asistencia sanitaria y una muerte digna", concluyen.

Después de que la pasada semana se conociera que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid había archivado otro caso en el que se investigaba la muerte de tres usuarios de una residencia de mayores de Puente de Vallecas en la peor época de la pandemia y de que desde el Gobierno regional se subrayara que con ésa ya son 25 las causas desestimadas, Carmen López reconoce que en realidad son "muchas más", pero "también más de 100 las que siguen abiertas", al tiempo que recuerda que otras 72 fueron recurridas y están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Durante un acto este martes en Tres Cantos y tras conocerse esta demanda de conciliación, la presidenta Díaz Ayuso aseguró que sería "el colmo" que la llevarán "a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid en alto la sentencia de otro tribunal".

Ayuso recordó que llevan "25 sentencias judiciales" donde se les da la razón respecto a la gestión de la pandemia". "Yo creo que sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid en alto la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día. Así que yo creo que los estrategas de 'hay que retorcer el dolor de las víctimas para hacer política' se lo deberían hacer mirar porque creo que les va francamente mal por ese camino tan inhumano", zanjó.