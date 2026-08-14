Feria de Otoño contará con ocho festejos taurinos y nombres como Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Antonio Ferrera

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la Plaza de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño 2026 contará con ocho festejos taurinos en la plaza de toros de Las Ventas, del 1 al 12 de octubre y en días alternos, con la participación de figuras como Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Antonio Ferrera, Román, Uceda Leal, Borja Jiménez, Emilio de Justo, Paco Ureña y Fortes.

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes la programación taurina y cultural del ciclo, cuyos carteles han sido aprobados en la reunión del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos (CAT), presidida por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

El ciclo estará integrado por cinco corridas de toros, dos novilladas con picadores y la final del certamen 'Camino hacia Las Ventas', además del festejo extraordinario de la Hispanidad.

Morante de la Puebla volverá a hacer el paseíllo en Las Ventas tras su doble actuación el pasado 12 de octubre. El diestro compartirá cartel el 12 de octubre con el ganador de la Copa Chenel 2026, Héctor Gutiérrez, y Aarón Palacios, que confirmará su alternativa.

La programación volverá a apostar por los novilleros, entre ellos Álvaro Serrano, que se encerrará en solitario con seis novillos en su vuelta a la Monumental tras su Puerta Grande en la Feria de San Isidro. Entre las ganaderías anunciadas figuran Victoriano del Río, Alcurrucén, Victorino Martín, Garcigrande, Cuvillo y Adolfo Martín.

RECONOCIMIENTO A MORANTE

En paralelo al ciclo taurino, la sala Antonio Bienvenida ofrecerá un monográfico de acceso gratuito sobre la vida y trayectoria de Morante de la Puebla. La exposición reunirá diferentes obras, entre las que destaca un busto de grandes dimensiones del diestro, esculpido por el artista Martín Lagares.

Por su parte, la sala Antoñete acogerá la muestra '50 años formando héroes, 50 años forjando sueños', dedicada a la Escuela de Tauromaquia de Madrid y comisariada por Covadonga Saiz Bernuy.

La exposición reunirá elementos significativos de este arte a lo largo de la historia, como carteles, documentos de fundación o vestidos de luces, así como una pieza audiovisual que entrelaza testimonios de alumnos y profesores con fragmentos de la película 'Tú solo'.

Asimismo, las vitrinas del tendido bajo 5 acogerán el cuento infantil 'Herencia Viva: El Origen', una obra de Vanesa Santos y Victoria Mendoza, ilustrada por Virginia Megías. Las vitrinas de los tendidos 1 y 2 expondrán una selección de capotes de paseo de Daniel Sastre.

HOMENAJES A JOSELITO Y GARCÍA PADRÓS

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid homenajeará a José Miguel Arroyo, 'Joselito', con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo el 2 de octubre, con motivo del 40 aniversario de su alternativa.

Posteriormente, el 9 de octubre, se descubrirá otra cerámica en las galerías de la Monumental dedicada al doctor Máximo García Padrós, como reconocimiento a su trayectoria como referente de la medicina taurina en el lugar donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.