Los festejos taurinos impulsados por la Comunidad reunieron a 19.000 personas y recaudaron más de 177.000 euros en 2024

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Copa Chenel y el Circuito de Novilladas de la región, ambos festejos taurinos impulsados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, congregaron en 2024 a un total de 19.487 espectadores y generaron una recaudación de casi 177.400 euros, según datos oficiales facilitados por el Ejecutivo regional en respuesta a una pregunta parlamentaria de Más Madrid.

La Copa Chenel, con catorce festejos celebrados en distintas localidades de la región, reunió a 14.442 asistentes y obtuvo una recaudación total de 150.649,09 euros con las plazas de Valdemoro y Móstoles --que acogió dos corridas-- como los espacios con mayor afluencia, se desprende de los datos recogidos en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.

En concreto, Valdemoro logró reunir a 2.700 espectadores que dejaron una recaudación de más de 29.000 euros; mientras que en las dos novilladas de Móstoles se congregaron más de 3.620 asistentes que dejaron unos 30.900 euros en taquilla. También destacaron Torres de la Alameda, con 1.333 asistentes y 15.977,27 euros recaudados; y San Agustín del Guadalix, con más de 800 asistentes y casi 10.400 euros de recaudación.

Por su parte, el Circuito de Novilladas, que consta de nueve festejos orientados al fomento de nuevos talentos taurinos, atrajo a 5.045 espectadores y generó una recaudación de 26.749 euros con las plazas de Talamanca del Jarama, Valdetorres de Jarama, San Martín de Valdeiglesias y Algete como las que mejor respuesta brindaron. Estas cuatro localidades sumaron más de 3.100 espectadores y generaron una recaudación que supera los 18.130 euros.

Ambas iniciativas, tanto la Copa Chenel como el Circuito de Novilladas, forman parte de la estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid de apoyo a la tauromaquia como patrimonio cultural, con especial foco en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Los festejos están organizados en colaboración con la Fundación Toro de Lidia y cuentan con financiación pública, tanto directa como a través de retransmisiones televisivas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en varias ocasiones su respaldo a estas iniciativas, que considera una expresión de "libertad cultural" y un motor para la vida social y económica de muchos pueblos. De hecho, Ayuso visitó recientemente al novillero Sergio Rollón, herido de gravedad durante la final del Circuito en Valdetorres de Jarama, tras sufrir una cornada en la arteria femoral que le mantuvo en estado crítico.

"La ofensiva contra la tauromaquia es un ataque ideológico a la libertad, el arte y la Fiesta en España e Hispanoamérica", ha llegado a manifestar Ayuso; mientras que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, responsable del Centro de Asuntos Taurinos, también ha destacado en varias ocasiones la "salud envidiable" de la que goza la tauromaquia en la región.

El modelo madrileño, pionero en este tipo de circuitos competitivos por puntos, ha sido replicado en otras comunidades autónomas como Castilla y León y, más recientemente, en la Comunidad Valenciana, que ha aprobado una inversión de 300.000 euros para lanzar su propio Circuito de Novilladas.

A nivel político, el respaldo de la Comunidad de Madrid a estos festejos ha sido objeto de crítica, especialmente en lo relativo a su financiación con fondos públicos, por parte de los partidos de izquierda. De hecho, Más Madrid pidió ya a mediados de mayo suprimir el Premio de Cultura a la Tauromaquia, las subvenciones y su declaración como Bien de Interés Cultural; e incluso han planteado una ley para prohibir la entrada de menores a estos espectáculos.

No obstante, el Gobierno madrileño defiende su viabilidad y su repercusión positiva en el medio rural y en el tejido cultural de la región y, de hecho, a comienzos de julio aprobó un nuevo reglamento de espectáculos taurinos populares y actividades formativas con presencia de público con el objetivo de incentivar este tipo de festejos en el territorio autonómico.