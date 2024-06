El festival Río Babel vuelve en julio a la Caja Mágica con Juanes, Calamaro, Amaral y Two Door Cinema Club, entre otros

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Río Babel 2024 se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio, de nuevo en el reciento de la Caja Mágica, con una mezcla ecléctiva de actividades y conciertos, entre los que destacan figuras como Juanes, Andrés Calamaro, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Two Door Cinema Club, Carlos Sadness o Delaporte, entre otros.

El primer día del festival, el jueves 4 de julio, contará con la actuación de artistas iberoamericanos de renombre como el colombiano o Andrés Calamaro, una leyenda de la música argentina. Además, se presentarán otros artistas populares como Trueno, Nil Moliner, Akriila, Caloncho, Cardellino y Morochos, ofreciendo una variedad de géneros musicales para muchos gustos.

Al día siguiente, el festival continuará con presentaciones de Amaral, una de las bandas más queridas de España, y La Oreja de Van Gogh, que deleitará al público con sus grandes éxitos. También actuarán La Pegatina, Vicente García, Carlos Sadness, Depedro, Él Mató a un Policía Motorizado y Rayden, asegurando una jornada cargada de energía.

El día final, el sábado 6, el escenario se llenará de la vibrante energía de Die Antwoord, el dúo de rap-rave de Sudáfrica, y Two Door Cinema Club, la veterana e icónica banda de indie rock de Irlanda. Otros destacados del día incluyen a The Cat Empire, Delaporte, Babasónicos, Dub Inc., Gilipojazz y Modena City Ramblers.

BABEL COMEDY

Además de la música, Río Babel 2024 ofrecerá 'Babel Comedy', un segmento dedicado a la comedia que ha sido un éxito en ediciones anteriores. Este año, contará con humoristas destacados como Iggy Rubín o Inés Hernand conocidos por su agudo sentido del humor y su capacidad para conectar con el público. Facu Díaz, famoso por su sátira política y su ingenio, también estará presente, junto con Patricia Espejo, cuyas observaciones sobre la vida cotidiana suelen provocar carcajadas.

El cartel de comediantes también incluye a Laura del Val, Álvaro Casares, y JJ Vaquero, cada uno aportando su estilo único de comedia. Lala & Bertus, un dúo conocido por su química en el escenario, y Pablo Meixe, con su humor fresco y dinámico, también se presentarán en esta edición del festival.

Además, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Vanessa Valero, Héctor de Miguel, y Miguel Campos, quienes son famosos por su habilidad para contar historias y hacer reír al público con sus anécdotas personales. Raquel Hervás & La Prados, otro dúo destacado, y Sergio Bezos, conocido por su humor irreverente; al igual que la audaz Valeria Ros, completan el intenso cartel de Babel Comedy de esta edición

Río Babel contará con varios escenarios, una zona dedicada a la gastronomía y áreas de descanso ante el intenso calor que se espera. Las entradas están disponibles en diferentes categorías, incluyendo pases de un día y abonos para los tres días del festival, como para la zona premium en la web del festival.