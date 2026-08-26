La firma de hipotecas en la Comunidad de Madrid aumenta un 5,2% en junio con 6.976 operaciones

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). El precio de la vivienda usada en venta subió un 0,5% en junio frente al mes previo y un 7,5% más en tasa interanual, hasta los 2.041 euros por metro cuadrado. En el segu - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid subió un 5,2% en junio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 10,8% a nivel nacional, hasta sumar un total de 6.976 operaciones.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región se prestaron 1.945,89 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 1,9% más del capital prestado que hace un año.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 8.529 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.788,5 millones de euros. De ellas, diez fueron sobre fincas rústicas y 8.519 sobre urbanas.

De las 8.519 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Madrid, 6.976 fueron sobre viviendas; 45 en solares y 1.498 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 113 y en 168 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.767 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.486 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 9.790 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 7.981 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 1.714 a urbanas y 45 sobre solares.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010.

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6% interanual en junio, hasta los 178.365 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 38,3%, se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 61,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07% para las hipotecas de tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas subieron un 8,8% y el capital prestado aumentó un 10,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 2% respecto al mes previo.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7%, con avances del 17,5% en el capital prestado y del 9,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.