La firma de hipotecas en Madrid cae un 8,6% en agosto, hasta las 4.482 operaciones

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid cae un 8,6% en agosto respecto al mismo mes de 2024, frente al repunte registrado a nivel nacional (+7,5%), hasta las 4.482 operaciones.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Madrid se prestaron 1.237,4 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, lo que supone un 25% más de capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 17,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.093 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.833,16 millones de euros. De ellas, 6 fueron sobre fincas rústicas y 6.087 sobre urbanas, de las que 4.482 fueron sobre viviendas; 12 en solares y 1.593 en otro tipo.

En cuanto al número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 52 en agosto en la región madrileña y en 182 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.294 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.060 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 6.035 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 4.561 correspondieron a viviendas, 16 a fincas rústicas, 1.421 a urbanas y 37 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,5% en agosto respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 33.371 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022.

Con el avance interanual de agosto, que se ha moderado más de 17 puntos respecto al experimentado en julio (+25%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 14 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en agosto en el 2,89%, por debajo del 2,94% del mes anterior y el más bajo desde febrero de 2023 (2,86%). Con el dato de agosto se acumulan ya siete meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en agosto ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el octavo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,5% interanual en agosto, hasta los 169.650 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 24,1%, hasta superar los 5.644 millones de euros.

El 40,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en agosto a tipo variable, el porcentaje más elevado desde julio de 2024, mientras que el 59,4% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,95% para las hipotecas de tipo variable y del 2,85% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 26,2% y el capital prestado disminuyó un 23,3%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 3,9% respecto a julio.

En los ocho primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 22,9%, con avances del 39% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos.