Archivada una denuncia contra la funeraria de Madrid por negarse a dar servicio a fallecidos

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha archivado las diligencias de investigación incoadas a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de el Defensor del Paciente el pasado 24 de marzo contra la Funeraria de Madrid por negarse a dar el servicio a los fallecidos por Covid-19, han informado fuentes fiscales.

La denuncia sostiene que los fallecidos estuvieron pagando toda su vida para tener el servicio de la funeraria a su fallecimiento. Para el Defensor del Paciente no es causa "exculpable ni suficiente para eludir su responsabilidad que se diga que hasta no tener material necesario no se dará este servicio". De ahí que reclamara la devolución del dinero gastado a los familiares del fallecido.

La Fiscalía responde que los hechos relatados en la denuncia "no tienen tipificación penal ni tampoco relevancia jurídico penal" y le indica que "más bien se está ante un incumplimiento contractual propio de la Jurisdicción Civil", en el que cada uno de los afectados deberá realizar la reclamación correspondiente.

Añade que "sin olvidar aquellos casos de fuerza mayor ajenos a las partes que hagan de imposible cumplimiento temporal, o de cese temporal de las contraprestaciones".