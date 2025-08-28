La FMM exige a la Delegación aclarar el destino de las donaciones para los afectados por la DANA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha exigido a la Delegación de Gobierno de Madrid aclarar el destino de las donaciones realizadas por los ayuntamientos madrileños a los afectados de la DANA sufrida en Valencia a finales del pasado mes de octubre, ha informado la federación en un comunicado.

Tras la catástrofe, el organismo colaboró activamente y coordinó la recogida de materiales donados por todos los ayuntamientos de la región y su entrega a la Delegación del Gobierno en Madrid.

Diez meses después de la tragedia, la FMM señala que la última información que han recibido es que "de los más de 14.000 palés entregados, el Gobierno de España tenía más de 2.500 aún en Madrid, siendo esta la última comunicación que la FMM recibió de la Delegación de Gobierno".

Desconociendo qué sucedió con esos palés, la Junta de Gobierno de esta organización aprobó exigir la remisión a la Federación de Municipios de Madrid de un informe detallado.

Así, solicitan que se detalle el destino final de todo el material donado por los madrileños; la cuantía de las donaciones económicas procedente de los madrileños y los 179 ayuntamientos de la región; y los Materiales y cantidades económicas que aún no hayan sido entregadas a los afectados por la DANA, entre otras cuestiones.

"Esperamos que el representante del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín Aguirre, sea responsable y tenga en cuenta esta petición para que conozcamos la realidad de lo sucedido con toda la ayuda que de forma desinteresada se trató de enviar desde los municipios de Madrid a los afectados por una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de nuestro país", concluye.