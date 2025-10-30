La FMM pide a la Conferencia del Tajo un "plan urgente" para limpiar y mantener los cauces de los ríos

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha trasladado este jueves a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la necesidad de poner en marcha "un plan urgente y coordinado" de limpieza, mantenimiento y gestión de los cauces que atraviesan la región.

La petición se ha realizado en una reunión de trabajo en la que la FMM ha presentado 136 expedientes de 54 ayuntamientos que describen incidencias prolongadas y dificultades en la tramitación administrativa. Según la información recogida, los municipios alertan "de situaciones sostenidas de acumulación de vegetación, sedimentos, residuos, obstrucciones y erosiones, así como riesgo de desbordamientos en episodios de lluvias intensas", recoge la Federación en un comunicado.

Estos problemas afectarían tanto a zonas urbanas próximas a arroyos canalizados como a tramos naturales situados en áreas agrícolas o forestales. En algunos casos se han registrado daños en infraestructuras locales "sin que se haya podido intervenir desde el organismo de cuenca".

La presidenta de la FMM y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha señalado tras la reunión que los municipios "necesitan procedimientos ágiles, competencias claras y planificación previa". "Los municipios no pueden asumir intervenciones que no les corresponden ni esperar durante años autorizaciones que son necesarias para prevenir daños", ha explicado.

Por ello, le piden que al presidente de la Confederación que "asuma las responsabilidades" de limpieza, mantenimiento y desbroce de los cauces de nuestros ríos y arroyos en los municipios. "Si no es posible, que nos dejen a los alcaldes que podamos hacer nuestros deberes y que tengamos nuestros entornos naturales en perfectas condiciones", ha añadido Piquet.

La presidenta de la FMM también ha solicitado que "no se multe a los alcaldes cuando desbrozamos y limpiamos los márgenes de nuestros ríos o arroyos" porque ellos hacen sus "deberes", al igual que la FMM "pidiendo todos estos expedientes a todos los municipios de todos los signos políticos y ahora lo que pedimos es que la CHT haga los suyos y asuma sus responsabilidades".

DIFICULTADES EN LA TRAMITACIÓN

La Federación señala que las solicitudes para intervenciones de mantenimiento, tanto ordinarias como de urgencia, acumulan "retrasos de meses y, en algunos casos, de años". Los ayuntamientos consultados por la FMM indican que para actuaciones consideradas de conservación básica "se solicita reiteradamente documentación adicional, lo que dificulta la prevención y la respuesta ante episodios meteorológicos como las DANAs registradas en los últimos años".

Según la FMM, esta situación dificulta actuar con la rapidez necesaria para evitar daños en caminos, márgenes urbanas, viales secundarios y zonas recreativas próximas a los cauces.

La organización también señala la existencia de expedientes sancionadores dirigidos contra ayuntamientos que intervinieron de forma preventiva o ante riesgos inmediatos para bienes públicos o la seguridad de los vecinos. En estos casos, los consistorios sostienen que actuaron "ante la falta de respuesta del organismo competente y con informes técnicos municipales que avalaban la necesidad de intervenir".

Señala además la necesidad de reforzar los canales de comunicación técnica entre los municipios y la Confederación. Algunos ayuntamientos indican que "no se han realizado visitas sobre el terreno tras episodios de tormentas intensas o inundaciones, lo que dificulta la planificación de medidas preventivas y de restauración".

Ante esta situación, la FMM ha planteado a la Confederación medidas como la puesta en marcha de un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento de cauces, reducción de plazos administrativos en las autorizaciones, la clarificación de competencias y criterios de intervención, la revisión de expedientes sancionadores en actuaciones preventivas o de emergencia acreditada, la mejora de la comunicación directa ante incidencias y un compromiso de "mayor agilidad y coordinación".

Tras la reunión, la FMM ha informado de que ha logrado "el compromiso de la Confederación de establecer una mayor agilidad en la comunicación entre ambas instituciones". Además, la Federación trabajará en vías que faciliten esta comunicación a los ayuntamientos más pequeños, con el objetivo de lograr actuaciones conjuntas que tengan mayor impacto y permitan que las intervenciones sean coordinadas.