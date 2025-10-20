La FMM responde al delegado que la democracia llegó "con la Constitución" y no ve necesario celebrar "un fallecimiento"

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha respondido al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, que la democracia y la libertad llegaron a España "con la Constitución" y no ve necesario celebrar "un fallecimiento", en alusión a la muerte del dictador Francisco Franco y los actos que se están organizando en torno a esta efeméride.

Así se lo ha trasladado, según han informado fuentes de la Federación a Europa Press, la presidenta de la FMM, Judith Piquet, en una carta dirigida al delegado, después de que Martín hiciera un llamamiento a la Federación Madrileña de Municipios para que promueva en las localidades de la región las propuestas del Gobierno central para celebrar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Desde la FMM han señalado que se enteraron de esta noticia "por la prensa" y han subrayado que "habría que celebrar en diciembre de 2028 el 50 aniversario de la democracia y no ahora el de un fallecimiento", haciendo alusión a la Constitución. "Nuestro compromiso con la democracia y la libertad es total, por eso vamos más allá de la propaganda y nos centramos en defenderlo cada día en nuestros ayuntamientos", han expresado.

En la misiva, también le han pedido que explique "qué hizo con los 2000 palés de ayuda humanitaria que recogió la FMM y se le entregaron en la dana de Valencia". "Entendemos que su labor es tapar los escándalos que salpican a su Gobierno pero agradeceríamos que primero, si quiere que los ayuntamientos hagamos algo se dirija a la FMM para hacer el proyecto y no imponerlo por carta que nos manda antes por prensa que por registro", han criticado.

También, han exigido más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en los municipios madrileños y le han pedido que atienda sus demandas de mantenimiento en la Confederación Hidrográfica del Tajo, además de "defender a los policías agredidos en manifestaciones que él mismo alienta y garantizar que las pulseras antimaltrato funcionen para no desproteger mujeres". "Queremos acciones para mejorar la vida de los madrileños, no propaganda", han expresado.