Los fondos del Archivo Judicial Territorial estarán completamente digitalizados antes de que termine 2025

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado 8,5 millones de euros para digitalizar los fondos del Archivo Judicial Territorial con el objetivo de que su consulta sea más ágil y accesible a los usuarios, además de para preservar el legado documental en un proyecto que finalizará antes de que termine 2025.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha comprobado hoy la evolución de este proyecto, que se enmarca en su intención por impulsar "la modernización y digitalización" de la Justicia para conseguir "hacerla más ágil y eficiente".

Los trabajos de este plan consisten en escanear y guardar en formato digital un total de 250.000 expedientes judiciales comprendidos entre 1860 y 1990; 25.000 libros de sentencias desde 1913 y 2022 y 5.000 libros de registros de entre 1873 y 2015. Estos representan más de 3.000 metros lineales de papel y algunos de ellos tienen gran valor histórico, como es el sumario del atentado al almirante Carrero Blanco.

"La verdad que aquí hay auténticas joyas para historiadores. Ayer mismo me decían que se había localizado la partida de defunción de Pío Baroja, en definitiva, joyas auténticas que se están conservando, que se están mimando y que se están cuidando para poner a disposición también de todos los historiadores e investigadores", ha subrayado el consejero.

70 PROFESIONALES Y MÁS DE 30 ESCÁNERES

Para realizar esta labor, se está empleando un equipo técnico formado por 70 profesionales y un total de 36 escáneres de los que 30 son cenitales, para los documentos más delicados, y 6 de sobremesa, para los escritos que están en buen estado.

El Archivo Judicial Territorial ordena, custodia y conserva la documentación que le remiten los 572 órganos judiciales de la región. La digitalización permitirá agilizar la localización y gestión de los escritos y facilitará el acceso a investigadores y evitará su manipulación directa. Esta iniciativa está financiada con fondos europeos.