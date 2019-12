Los Foros Locales se convocarán del 24 de enero al 2 de febrero y abrirán las inscripciones durante todo el año

Actualizado 10/12/2019 18:58:19 CET

Más Madrid les recuerda que convocar en esos plazos supone contravenir el reglamento de los Foros

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Foros Locales se convocarán del 24 de enero al 2 de febrero e incluirán como novedad que las inscripciones se abrirán durante todo el año, ha informado este martes la delegada de Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, en la comisión de Vicealcaldía.

Saavedra ha dado a conocer las fechas siendo consciente de que esto implica una vulneración del reglamento de los Foros Locales, cuyo artículo 11, consultado por Europa Press, establece que la sesión constitutiva de cada Foro Local será convocada por la concejalía presidencia del distrito en el segundo semestre del año en el que se haya constituido la Corporación. "No pasa nada, no se rompe nada. Ha sido año electoral", se ha excusado la delegada.

Después de que el concejal de Más Madrid Nacho Murgui haya trasladado a la comisión que recibe señales "inquietantes" en torno a los Foros Locales, Saavedra le ha contestado que "no tenga miedo" porque lo que buscan es "mejorar la participación". Para ello, por ejemplo, abrirán la inscripción durante todo el año y no sólo en momentos puntuales, como el primer trimestre, una decisión a la que han llegado tras reunirse con los representantes de los Foros.

Saavedra ha señalado que buscan unos Foros Locales "neutrales, que no favorezcan a un determinado partido". Murgui le ha contestado que sólo tiene miedo a Vox, "los socios" de Cs, y que por los 'naranja' únicamente siente preocupación porque "sonríen o sacan los dientes según quien pregunta".

"A Vox les dicen que no hay dinamizadores, vemos las cuentas de los Foros paralizadas desde junio, incumplen el reglamento y no pasa nada, suspenden las actividades de los Foros, los materiales de las sesiones informativas ha salido por instrucción suya sin el logo, no se les da visibilidad y todo dentro de una ambigüedad, de una equidistancia entre quien defiende el derecho constitucional de participación y quienes acosan a las asociaciones y al tejido asociativo", ha enumerado Nacho Murgui.

El concejal de Más Madrid ha espetado a Cs que "aquí la equidistancia no es posible. O sea está por la participación y los derechos constitucionales o contra ella".