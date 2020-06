Franco responde a Ayuso que gracias a "magnífica labor" de UME y Ejército Madrid no sufrió peores efectos en la pandemia

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que si la crisis del coronavirus no ha tenido efectos peores en la región ha sido "gracias a la magnífica labor" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ejército.

Así ha respondido, en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado a Franco de ejercer más como secretario regional de los socialistas que como delegado del Gobierno. Pero no ha querido entrar más en el asunto: "Yo voy a centrarme en intentar colaborar para que la salida de la crisis sea equitativa y que haya el menor número de pérdidas de empleo y que la pobreza en Madrid no se incremente".

No obstante, el representante del Gobierno central en Madrid ha insistido en que no descarta que el PSOE presente una moción de censura contra Ayuso, pero no lo hará de una manera "frívola". "Es posible que en el futuro se lleve adelante y hay que intentar trabajar todos juntos para que esta crisis no golpee a los más desfavorecidos. Hay que huir de la soberbia y trabajar con humildad", ha dicho.

José Manuel Franco también ha querido hablar de la discriminación hacia los madrileños, que considera "injusta", ya que los habitantes de esta comunidad "han dado pruebas de una enorme responsabilidad". "Ha habido seguro algunos irresponsables pero el compartimiento de la mayoría ha sido ejemplar y responsable. Cualquier madrileño, ante el más mínimo síntoma de estar contagiado, no se desplazará y se confinará en el domicilio. Confío en la sensatez de los madrileños", ha manifestado.