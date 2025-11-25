FRAVM anuncia un recurso de reposición a la ordenanza de terrazas de Almeida y no descarta "acudir a otras instancias"

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha anunciado que interpondrán un recurso de reposición a la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, una vez esté recogida en el Boletín Oficial.

"Vamos a interponer un recurso de reposición y vamos a hacer un estudio profundo de la ordenanza a nivel jurídico porque no descartamos tampoco poder presentar un contencioso. Entendemos que hay algunos elementos de la ordenanza que podrían ser controvertidos desde el punto de vista jurídico", ha señalado Nacarino en declaraciones a los medios.

Del mismo modo, tampoco ha descartado "acudir a otras instancias" como al Defensor del Pueblo o instituciones europeas al entender que hay algunas cuestiones, como la emisión por ruidos del domicilio que también forma parte del derecho europeo, "que deberían ser contempladas en esta ordenanza y es algo que no se ha producido".

Por otro lado, Nacarino ha advertido que la ordenanza que se aprueba este martes en el Pleno de Cibeles "entrega la ciudad a los hosteleros" sin "diálogo" para permitir la "convivencia" con vecinos y que sigue "favoreciendo" a un sector "claramente incumplidor".

"El Ayuntamiento de Madrid nuevamente vuelve a hacer una ordenanza sin diálogo, una ordenanza sin participación y una ordenanza que entrega las llaves de la ciudad a la hostelería. Es una ordenanza que creemos que incumple determinadas cuestiones importantes en materia de accesibilidad", ha explicado.

Además, ha lamentado que el Gobierno local no haya aceptado "ni una" de las alegaciones presentadas desde la FRAVM. "Ni tan siquiera la propuesta para la constitución de un consejo de terrazas que permitiera que hosteleros, vecinos y entidades que defienden a las personas con discapacidad pudiesen trabajar para elaborar propuestas normativas para facilitar esa convivencia", ha reiterado.

"UNA AUTÉNTICA BARBARIDAD"

Del mismo modo, el presidente de la FRAVM ha señalado que las alegaciones presentadas por Hostelería Madrid "son una auténtica barbaridad" con terrazas abiertas hasta las 02.30 horas y la "eliminación de absorbentes en el mobiliario" de terrazas, algo que debería ser impensable en cualquier ciudad en 2025.

"Nosotros creemos que la ley del ruido se debería cumplir y que ningún tipo de actividad debería ser distinta. Igual que alguien no puede hacer una obra más allá de las 23 horas en esta ciudad, creemos que también se debería aplicar lo mismo a otro tipo de actividad económica, porque no debería haber ningún tipo de diferenciación por actividades económicas", ha relatado.

Por último, ha puesto de ejemplo ciudades como Bilbao o San Sebastián, donde han intentado "buscar acercamiento de posturas" entre descanso y actividad comercial. En el caso de Madrid, apunta a que ni Ayuntamiento ni Hostelería Madrid "han intentado en ningún caso buscar esos puntos de encuentro que al menos pudieran conciliar esos dos intereses".