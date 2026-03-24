La FRAVM pide al Ayuntamiento de Madrid devolver de oficio la tasa de basuras anulada por el TSJM

Archivo - Imagen de archivo de los contenedores instalados en Usera. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Madrid que actúe de oficio y que devuelva los recibos cobrados por la tasa de basuras anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Si bien es cierto que se pueden discutir las consecuencias administrativas de una sentencia que aún no es firme, existe jurisprudencia que obliga a las administraciones a actuar bajo los principios de buena administración, eficiencia, legalidad, transparencia y defensa del interés general. Como ha establecido el Tribunal Supremo, no existe un derecho a no hacer nada por parte del Ayuntamiento de Madrid", expone la entidad vecinal en un comunicado.

Así, insta al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a actuar "de motu propio" e iniciar "la revisión de oficio de las tasas liquidadas y percibidas, y ponerse al servicio de la ciudadanía devolviendo dichas cuantías".

"Lo que mal empieza, mal suele acabar", ha criticado la FRAVM. En concreto, pone el foco en el diseño y tramitación de la ordenanza, al considerar que incluía "numerosos aspectos cuestionables", entre ellos la ausencia del informe técnico-económico durante la fase de información pública, lo que, a su juicio, ha generado "indefensión de la ciudadanía".

En este sentido, la FRAVM señala que la tasa era "injusta y poco progresiva" y cuestiona su eficacia como herramienta para fomentar la reducción de residuos, objetivo para la que ha sido concebida.

Por todo ello, la organización reclama al equipo de Gobierno municipal que inicie la revisión de oficio de las cantidades cobradas y articule un sistema de devolución general de los importes abonados, sin necesidad de reclamaciones individuales por parte de los madirileños.

En este sentido, la FRAVM ha avanzado que en los próximos días pondrá a disposición de la ciudadanía un modelo de reclamación para solicitar al Ayuntamiento de Madrid la devolución de la tasa.