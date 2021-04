Gabilondo acusa a PP y Vox de querer "aislar Madrid" y crear "un independentismo de derechas madrileño"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante un encuentro virtual con alcaldes socialistas - PSOE-M

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado este domingo a PP y Vox de pretender "aislar" y crear "una modalidad de aislamiento e indenpendentismo de derechas madrileño".

Así lo ha trasladado Gabilondo en un acto celebrado en la sede del PSOE, en Ferraz, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha agradecido todas las ayudas que están llegando desde el Gobierno de España a Madrid para abordar la crisis sanitaria.

Gabilondo ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "fantasear" con lo que hará o no el PSOE si llega a gobernar, al decir que "pactará con Pablo Iglesias, subirá los impuestos o acabará con la educación concertada".

"A lo primero digo que nosotros no vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más y reforzaremos la educación pública y no la usaremos como arma arrojadiza como hace Ayuso", ha sostenido.

Para el candidato socialista, "el gobierno de Colón no es ninguna broma", sino que es el gobierno de la "autosuficiencia y la autosatisfacción de esa posición conservadora con el objetivo de contradecir por contradecir".

"Les gusta adoptar esa actitud reacia con el Gobierno de España, cuando demuestran insolidaridad, cuando no dan ayudas directas a la hostelería en Madrid. Ellos crean una cierta modalidad de aislamiento, una suerte de independentismo de derechas madrileño que incorpora a la ultraderecha y que quiere aislar Madrid", ha lamentado el líder socialista.

Al hilo, Gabilondo ha criticado que desde el Gobierno regional se diga que España "les abandona o les maltrata" haciendo una versión del "España nos roba". Además, cree que quieren convertir Madrid en la primera región de Europa en la que gobierne "la ultraderecha" pero ha asegurado que desde el PSOE trabajan para "que eso no ocurra".

El candidato socialista ha indicado que hay dos opciones, "o un gobierno en serio que actúe en serio" o un gobierno que "contradice por contradecir, que no da ni un euro a ayudas directas y que quiere poralizar Madrid". "Paremos el gobierno de Colón", ha lanzado.



