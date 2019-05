Gabilondo tras "descalificaciones" de Aguado en el debate: "Igual tiene algún temor de que el PSOE pueda gobernar"

Publicado 20/05/2019 1:25:57 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha referido a lo que ha tildado de "descalificaciones" por parte del candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, durante el debate de Telemadrid de esta noche, y ha lanzado que lo mismo es que tiene "algún temor" de que el PSOE pueda gobernar.

"Cuando alguien me descalifica, igual tiene algún temor de que el PSOE pueda quedar primero, pueda gobernar o ha mirado una encuesta y pueda pensar que soy el mejor valorado", ha señalado Gabilondo a la prensa tras terminar el debate.

En este sentido, ha indicado que está "muy acostumbrado" a no dar "más importancia a las cosas que las que realmente tengan" y no ha entrado a valorar el momento en el que Aguado le ha dicho que escucharle hablar de economía es como escuchar a hablar a "Herodes de fomentar la natalidad".

A su juicio, es solo "una frase" y "no para la historia y ha insistido en que descalificando no se construye. No obstante, el candidato socialista ha remarcado que "son cosas del campo de fútbol" y que él es "elegante".

De cara a los resultados del domingo, ha destacado que es "cauto" y que de momento las urnas están vacías. Por eso, defiende la necesidad de trabajar para ganarse la confianza de los ciudadanos "con pasión, coherencia y solvencia".