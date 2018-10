Gabilondo espera que el Ministerio de Sanidad y la Comunidad encuentren la "fórmula" ante el problema de los MENAS

Publicado 29/10/2018 13:04:36 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que espera que el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid encuentren "una fórmula" para que la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) se resuelva, después de que el Gobierno central negara subvenciones a la región para atender a estos menores.

Así lo ha expuesto Gabilondo en declaraciones a los periodistas tras visitar los Jardines de Vistalegre, al ser preguntado por la situación de los MENAS en la Comunidad y que no vayan a recibir este tipo de ayudas por parte del Ejecutivo central.

"Yo he dicho siempre que he podido que el problema de los MENAS es un problema serio y me dirigí al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía y sí, hay un problema. Pero, entre esos problemas hay uno que es que no se gestiona bien el seguimiento, la atención y el cuidado de estos menores y eso nos ha perjudicado seriamente a la hora de distribuir los fondos en todas las comunidades y Madrid no ha recibido ninguna cantidad por no tener el registro actualizado", ha aseverado.

Gabilondo ha sostenido que el Gobierno regional no tiene actualizados "ni registrados" los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la región y que, por ello, no ha recibido las subvenciones, pero "es tal la prioridad" que espera que el "Ministerio de Sanidad y la Comunidad encuentren una fórmula para que esto se pueda resolver. "Porque por encima de cualquier cosa está atender a esos chicos", ha concluido.