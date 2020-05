Gabilondo insta a investigar lo sucedido en el acto "multitudinario" de Ifema: "Se desbordó absolutamente"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado este sábado a que se investigue lo sucedido en el "acto multitudinario de Ifema", que, a su juicio, "se desbordó absolutamente".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación por la posible vulneración del real decreto sobre el estado de alarma sobre la vulneración de las normas de distanciamiento social ocurrido ayer en el acto de 'apagado de luces' del hospital de Ifema.

Gabilondo, en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, ha explicado que él y todos sus diputados fueron invitados pero que fueron solo cinco miembros del grupo en representación de los demás por precaución. Allí se encontraron con algo que no esperaban y que tenían "temor" de que fuera así porque estaban invitados los 132 diputados de la Cámara regional.

"Fuimos es a homenajear y a agradecer a los sanitarios. Pero aquello se desbordó absolutamente. Fue algún error de planteamiento o que no habían cuantificado bien lo que podría suceder, pero el resultado fue malo", ha reconocido el portavoz socialista.

Para Gabilondo, los políticos tienen que dar ejemplo y no entiende cómo se convocó a "tantas personas". "Me parece bien que se trate de ver qué pasa porque estamos viendo a familias que no ven a sus nietos y luego vemos una reunión que fue multitudinaria. Que al menos se investigue para dar una explicación a la ciudadanía", ha lanzado.